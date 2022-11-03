土地共享3申請獲批　最快2025年動工　料供逾1.5萬公屋單位

發展局今日(3日)公布，土地共享先導計劃再有3宗申請獲顧問小組支持，以及行政長官會同行政會議原則性同意，相關申請分別在元朗及大埔區，擬提供共約21,600房屋單位，其中70%屬公營房屋單位，即超過1.5萬個相關單位，如進展順利，相關工程期望最快可於2025年展開。為期3年的先導計劃至今累計接獲5宗申請。

該3宗獲批申請中，包括位於大埔社山路及林錦公路(近林村)，擬議由現時「農業」及「政府、機構或社區」地帶改劃為住宅和輔助設施用途。新增的住用總樓面面積約為60.6萬平方米，當中約424,200平方米將撥作公屋或首置用途，預計提供約9,190個公屋或首置單位。

另一申請則涉及位於元朗的蠔洲路(近東成里)，擬議由現時「住宅(丁類)地帶改劃作更高密度的住宅和輔助設施用途，擬議計劃下新增的住用總樓面面積約為133,400平方米，當中70%(約93,400平方米)將撥作公營房屋或首置用途，預計提供約1,870個公屋或首置單位。

餘下同樣位於元朗的申請涉及朗屏路永寧村，擬議由現時「綜合發展區」地帶和「綠化地帶」劃為住宅和輔助設施用途，而新增的住用總樓面面積約為265,900平方米，當中70%，即約186,100平方米將撥作公營房屋或「首置」用途，預計提供約4,020個相關單位。

相關申請仍須進行技術評估、確定發展參數，以及發展計劃在交通、環境、基建等方面均無不可接受的影響，以便進行所需的法定及行政程序，如城市規劃、道路工程刊憲及土地契約修訂程序。當局表示現階段未見該3宗申請本身存在不可克服的問題，而項目所需的基礎設施工程與項目的規模相稱。另外，3宗申請所納入的政府土地規模恰當，除提升房屋單位數目外，更有助完善發展布局，從而提升土地使用效率。