西九M+草間彌生展在即　招牌作品南瓜率先曝光

西九文化區M+博物館即將舉行草間彌生展覽，其招牌作品南瓜率先曝光，工作人員在博物館大堂安裝兩個南瓜裝置，黃底黑波點，一高一扁，相映成趣。另一件大型裝置《神經的死亡》，位於連通博物館大樓地面和地下樓層的光庭，垂掛至B2層的潛空間，可以從大樓內的多個角度觀賞。草間彌生展覽由11月12日至明年5月14日舉行，門票現正發售，正價240港元，特惠門票150港元。特惠門票適用於全日制學生、7至11歲兒童、60歲或以上長者、殘疾人士(與一名陪同者)以及綜合社會保障援助受助人。

除了追溯草間彌生的藝術軌迹，是次特別展覽亦帶來3組她的全新作品。M+委約創作的大型裝置《神經的死亡》色彩絢麗，立體地詮釋草間的經典主題「無限的網」。《圓點執念──渴望天堂的愛》是極具規模的沉浸式環境，在標誌性的鏡面空間注入圓點和懸浮氣球元素，塑造出恍如萬花筒世界的感官體驗。而在地下大堂，公眾可以欣賞到兩件名為《南瓜》的大型雕塑。

「草間彌生：一九四五年至今」是草間在日本以外的亞洲地區舉行的最大回顧展，展出逾200件展品，涵蓋繪畫、素描、雕塑、裝置及檔案資料等各種媒材。是次回顧展按時序及主題出發，由第二次世界大戰尾聲創作的繪畫至其最近期的沉浸式作品，圍繞「無限」、「積累」、「全面連結」、「生物宇宙」、「死亡」和「生命的力量」六個主題，全面地呈現草間藝術生涯的各個發展階段。