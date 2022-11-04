皇后山山麗苑「黃水」未了　水務署：無樣本重金屬超標

入伙不足一年的粉嶺皇后山邨及居屋山麗苑接連爆出食水變黃兼現黑點顆粒問題，引起社會關注新建公營房屋的水質情況。東網10月初報道事件後引起社會極大迴響，水務署為整個區域的樓宇清洗水缸，又抽取樣本化驗。惟事隔一個月，東網日前再接獲住戶反映，水質未見大改善，有山麗苑住戶指洗澡後皮膚出紅疹，頭皮痕癢，安裝的濾芯短時間內仍會變黃，更留下微細顆粒；而皇后山邨亦有住戶在洗水缸後，發現食水呈奶白色，並飄浮黑色微粒，憂慮影響家人健康。地區人士促請當局公布化驗結果讓居民安心，並要求政府檢討日後興建公營房屋時的採購物料及選擇供應商之機制，避免事件重演。

「洗完水缸之後個濾芯都係變黃，都仲有啲沙石，唔覺得有咩改善咗！」今年8月底遷入山麗苑的陳女士(化名)，一家四口深受水質問題困擾。她指初期用花灑直出的水洗澡後，皮膚出現紅疹，頭皮痕癢，而她使用的洗頭水沒有轉換，因此懷疑是水質問題引致，因此在花灑安裝濾水器，期後敏感消失，惟濾芯就在數日間變黃，形容「一家四口沖咗一次涼（濾芯）已經近乎奶茶色」，憂慮食水影響小朋友健康，更打算每日購買蒸餾水用來洗菜及煮飯。即使10月初水務署清洗水缸後，相關情況未有大改善，她展示濾芯仍然呈泥黃色，更在底部倒出一些不明來歷的黑色小顆粒。

至於早前有住戶發現食水出現黑色小顆粒的皇后山邨，在清洗水缸數日後仍未見改善，有住在皇盛樓的住戶於社交媒體上載短片，顯示開啟水喉後流出的水呈奶白色，期後更有黑色小顆粒浮於水面，亦有多名住戶留言指有相同情況，憂慮不明黑點會影響健康。

一直跟進事件的北區區議會主席羅庭德指，綜合皇后山邨及山麗苑，辦事處至少收到20宗有關水質的投訴。羅指，自啟晴邨鉛水事件後，市民更關注食水品質，當時食水含鉛超標與焊接物料及燒焊出錯有關，今次皇后山邨有住戶發現食水現黑色顆粒，因水管使用銅喉，理應不會出現黑點，而水務署只答覆食水可安全飲用，未能完全釋除市民疑慮，促請署方公開檢測結果詳情，讓市民放心。當局亦應考慮作出其他補救措施，如向受影響住戶派發濾水器等助市民解困，日後興建公營房屋時，審視採購物料及供應商，以免事件重演。

水務署發言人指，自東網報道事件後，該署已持續就相關情況向房屋署及屋苑管理公司提供技術支援，並得悉上述屋苑清洗食水水缸及私人公用供水喉管的工作，已於10月14日初步完成。由10月15日至20日，該署收到4宗來自皇后山邨及山麗苑有關食水水質的報告，均已派員到場檢查內部供水系統，並提醒房屋署及屋苑管理公司加強檢視食水水缸及私人公用供水喉管的狀況，有需要時再進行清洗。自10月21日至26日，該署無再收到相關報告。而該署在10月份於皇后山邨及山麗苑各座的食水水缸抽取水樣本化驗，結果顯示水質符合香港食水標準，適合飲用，並未發現重金屬及細菌超標的情況。

房屋署發言人指，各座大廈食水缸於10月中前已加密清洗，其後管理處曾接獲2宗居民反映水質的查詢，水務署人員曾到有關單位調查，結果顯示水質正常。房署設有一套嚴謹的驗收制度，在項目完成前，已就住宅大廈的工程包括安裝水管等，進行詳細檢查、測試及驗收，以核實施工質量符合建造合約的要求和規定的標準。