源頭未明　議員憂地下水污染

類鼻疽傳播途徑至今仍然未明，居民人心惶惶！深水埗區議會將於下周二（8日）召開大會商討，冀衞生署及深水埗民政處到場交代。有深水埗區議員批評當局的調查結果未明，難以令居民安心，認為當局應追查到底；有議員則稱，山水從被驗出泥土樣本含菌的石硤尾2、3號食水配水庫流入白田邨，擔心細菌會污染地下水源或從上游流入邨，造成多人感染。

深水埗區議員袁海文說，當局至今未能查出感染源頭及傳播方式，居民憂心忡忡，當局有必要交代，以穩定民心，他促衞生署盡快追查源頭及感染方法。

而議員梁文廣亦稱，早前接獲不少居民查詢類鼻疽，情況令人憂慮，加上驗出有泥土樣本含菌的石硤尾2、3號食水配水庫，有山水流入白田邨，或會污染地下水源、由上游水源流入邨。他建議政府盡快為區內高危群組，包括長者及患有慢性病等高風險居民提供免費驗血服務，以便及早發現及治療。

而議員鄭泳舜亦批評，政府對於類鼻疽的情況及預防方法宣傳不足，例如早前政府安排的簡介會僅得少數居民參與。他建議當局加大宣傳力度，在配水庫張貼告示，提醒居民附近泥土驗出類鼻疽菌，讓他們有所提防，亦可教育居民接觸土壤後，用肥皂及清水洗手。