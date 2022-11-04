東方日報A1：刷牙用生水　恐染類鼻疽

奪命類鼻疽肆虐深水埗區，今年全港錄得的8宗死亡個案中，來自重災區深水埗區已佔6人，至今源頭未明，有迹象顯示或與區內供水有關。衞生署聯同香港大學的團隊早前到區內採集環境樣本、追蹤傳播源，昨日公布經檢取471個環境樣本作化驗，發現38個帶有類鼻疽伯克氏菌，當中32個均屬配水庫泥土樣本。港大微生物學系講座教授袁國勇昨早在颱風「尼格」過境後再巡視配水庫，向居民及水務署提出4點建議：「區內居民應避免使用每朝頭一分鐘食水刷牙、洗面、洗澡、或直接飲用」！

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，今年至今累計發現34宗類鼻疽個案，25宗於今年8月後出現，深水埗患者佔20宗。中心及港大團隊在深水埗一帶所抽取的樣本中，發現有38個帶類鼻疽伯克氏菌，兩個樣本來自患者家居、4個屬地盤樣本，另有32個配水庫泥土樣本。在配水庫泥土樣本中，有6個在細菌培植找到伯克氏菌，4個與病人基因非常相似，惟當局至今仍無法確認感染及傳播途徑。

當局曾到石硤尾配水庫1號及2號拿取泥土樣本，在首次檢取淺層泥土樣本後，因發現部分含伯克氏菌，故分別在5個配水庫取得80個深層泥土樣本。石硤尾主配水庫的20個深層泥土樣本中，3個驗出DNA帶菌；2、3號配水庫的20個樣本中有13個驗出DNA帶菌；蝴蝶谷配水庫則找不到有帶菌樣本；而筆架山20個樣本中亦有9個帶菌，細菌培養正進行中。

港大微生物學系講座教授袁國勇指出，昨早再巡視配水庫後，發現即使前日打風兼大雨，惟未見配水庫內有滲漏，可排除泥土內的細菌滲入配水庫，不過細菌依然可經配水庫上的通風口進入，故已再次採樣等候化驗。再者經檢測後，本港食水卻一直未有發現帶有類鼻疽菌，故無從稽考。

袁續說，全球暖化或是深水埗爆發類鼻疽的其中一個原因，伯克氏菌可在高溫及低溫生存，泥土中的細菌含量勢增。而全球氣溫上升時，食水內的游離餘氯量會降低，故輸水到配水庫或市民家中時，氯含量下降水平或可令伯克氏菌進入市民家居。而深水埗區屬老化區，屬另一高危因素。

由於傳播源至今未明，袁國勇昨日提醒市民，早上起床時不應用頭一分鐘的水喉水，包括刷牙、洗面、洗澡、直接飲用等；若深水埗居民及地盤工人發現有發燒、呼吸道症狀等，應告訴醫生在深水埗區可能暴露伯克氏菌。減低風險上，更已與水務署溝通，在上月增加食水內的游離剩餘含氯量，另建議考慮在通氣口加設高效空氣過濾器，減低經風吹入細菌的可能性，以及在配水庫出口裝設紫外光消毒。

水務署總化驗師蔡德業說，署方一直按嚴格程序處理本港食水，包括恒常監測水質、一直用「氯」為食水消毒，避免輸送過程中產生細菌，確保符合食水標準；另亦會按世界衞生組織建議，在食水加入餘氯，讓類鼻疽菌等病原體難以在食水及水管系統中存活。至於上月，更已增加深水埗區的餘氯含量，並加強監測供水系統的餘氯含量；而在相關配水庫的出口位置，亦加設實時監測餘氯儀器，24小時視察相關含量；另積極研究加裝紫外線消毒裝置的可能性。除監測餘氯含量外，亦會抽取地區用戶水龍頭的水樣本。

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