類鼻疽疫源未明　植披泥土或污染食水　專家籲採其他物料取代

奪命惡菌類鼻疽襲港，重災區深水埗先後出現多宗個案，該區配水庫32個泥土樣本帶類鼻疽菌 4個基因與深水埗患者病菌相似。香港水務安全學會會長陳漢輝今早(4日)在電台節目表示，配水庫頂部一般會有植披作為隔熱功能，而整個配水庫雖是密封，但會設有數個通風口以平衡內部氣壓，不排除有植披的泥土透過通風口吹入配水庫內。不過，食水經過濾時會添加氯達至殺菌功效，故現時食水無發現類鼻疽菌是正常。

若發現植披是類鼻疽菌的溫床，陳漢輝建議將之清除，避免通風口附近孳生細菌，可以改用其他具隔熱功能的物料取代植披。他又建議安裝檢測儀器等，檢測配水庫的氯含量是否足以殺死類鼻疽菌、實時檢測氯含量，若氯含量因氣溫跌至低水平，可以適時加氯。

港大感染及傳染病中心總監何栢良則認為，今年錄得34宗類鼻疽個案，其中20宗患者居於深水埗區，並集中在8月出現，對上一宗個案，患者10月8日發病，推測很大機會9月底感染。根據部分泥土樣本細菌基因圖譜與深水埗區病人的基因分析，兩者高度同源，顯示之間有一定關係。何認為，經污染的食水傳播是其中一個可能性，不過，由於食水化驗並無找到陽性結果。當局事隔個多月調查，現時抽取食水檢測時已增加氯氣、出水口增設紫外光等措施，要在微生物上找到證據有一定困難。