調查發現近7成人支持放寬防疫措施　約5成人不支持向兒童谷針

中大香港亞太研究所於今年9月29日至10月14日間，以電話成功訪問705位18歲或以上市民，發現近4成人表示曾於今年確診過新冠肺炎，約7成受訪者認為應該「放寬」現行防疫措施，而「疫苗通行證」適用年齡涵蓋到5至11歲兒童，則有近5成受訪者傾向不支持。

調查結果顯示，38.5%受訪者聲稱曾於今年確診新冠肺炎，而聲稱未於今年確診過的受訪者為52.0%。至於對自己感染新冠肺炎的擔憂，有62.6%受訪者表示「不擔心」， 21.3%受訪者表示「有點擔心」，12.9% 受訪者表示「頗擔心」（8.2%）或「非常擔心」（4.7%），另有3.2%受訪者表示「不知道/很難說」。對比去年9月的調查結果，沒有顯著變化。

對政府現時推行的防疫措施，68.9%受訪者認為應該「放寬」，20.2%受訪者認為應當「維持不變」，僅有4.9%受訪者認為應該「收緊」，另有6.0%表示「不知道/很難說」。對比去年9月調查結果，更多受訪者希望防疫措施放寬。

政府早前將「疫苗通行證」的適用年齡涵蓋到5至11歲兒童，共36.6%受訪者表示「非常支持」(9.7%)或「頗支持」(26.9%)，共48.9%受訪者表示「頗不支持」(25.0%)或「非常不支持」(23.9%)，另有14.5%受訪者表示「不知道/很難說」。對於政府應立法強制住在院舍的長者接種新冠疫苗，共33.6%受訪者表示「非常贊成」(12.1%)或「頗贊成」(21.5%)，共55.8%受訪者表示「頗不贊成」(29.3%)或「非常不贊成」(26.5%)，另有10.6%的受訪者表示「不知道/很難說」。