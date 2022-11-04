洗街水車攔腰撞巴士致23傷　司機危駕罪成囚1年4個月

深水埗元州街與桂林街交界前年發生嚴重交通意外，雙層巴士遭洗街水車攔腰撞上，導致巴士上23名乘客受傷，有乘客更因而頭部受傷致失憶。肇事水車司機否認危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害罪，經區域法院審訊後，被裁定罪成。法官李俊文今日(4日)判刑時，本案雖然無超速或醉駕等加刑因素，仍有其嚴重之處，被告所造成的受傷人數遠超案例，但考慮到他過去紀錄良好，最終判監1年4個月。

操普通話的被告王國平(67歲)，被控於2020年9月12日危險駕駛，導致2名巴士乘客嚴重受傷。控方指，其中一名傷者已完全康復，另一名則大致康復，但仍須到骨科及精神科覆診。李官今二天判刑時，指本案不涉及超速或醉駕等加刑因素，但仍有其嚴重之處，被告身為職業司機，明知道現場交通繁忙，在沒有迫切性的情況下，駕駛重型車輛在斜路向下駛，全程沒有減速，最終超出停車帶及攔腰撞上雙層巴士，被告所造成的受傷人數遠超案例，採用1年半作量刑起點，但考慮到被告沒有案底及過去紀錄良好，故酌情扣減2個月，最終判監1年4個月。

控方案情指，涉案桂林街是一條下坡行車道，被告當日為食環署外判商1輛特別用途車輛的夜更司機。事發前，一輛雙層巴士沿元州街行駛，駛至涉案交界處時減速，打算停下讓其他車輛超前，卻突然遭被告車輛攔腰撞上。巴士上有23名5至85歲的乘客受傷，其中2名女乘客受嚴重傷害，包括骨折，其中1人更頭部受傷致失憶。被告事後向警員表示，於交界準備停車時，發現「無腳掣煞車」，後在警誡下稱「車子裝滿水太重，想停也停不了。」被告之後在錄影會面中稱鬆開油門後曾暈一暈而失去了對車輛控制，當他恢復意識時已經為時已晚。

案件編號：DCCC 674/2021