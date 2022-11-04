泛民初選涉顛覆案　范國威呂智恆及岑敖暉維持認罪

參與前年泛民立法會初選的47名人士涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，47人已全部完成交付到高院處理的程序，戴耀廷、黃之鋒等30人已表明會認罪。其中范國威、呂智恆及岑敖暉今日(4日)到高院進行案件管理聆訊，3人確認會維持認罪，范及呂均表示會爭議部分控方案情。

范國威及岑敖暉均透過代表大律師指，希望法庭在其餘不認罪被告的審訊開始前處理判刑，呂智恆對此沒有意見，但就指出他沒有參與控方案情中所提及的「Plan B」，將與控方進一步商討。至於范國威方面，大律師稱范在案發時，對所謂「十步攬炒」並不知情，辯方會於求情陳詞中說明。法官關注控方會否持相反意見，及有權透過紐頓聆訊盤問證人。辯方認為，有關證據已經呈上，法庭可以推斷及詮釋，毋須召開紐頓聆訊。法官說要再考慮這說法。

涉案47名被告同被控一項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。其中30名認罪被告，包括戴耀廷、區諾軒、鍾錦麟、趙家賢、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、岑敖暉、王百羽、袁嘉蔚、馮達浚、吳敏兒、范國威、伍健偉及呂智恆。他們分成11批先後在高院進行案件管理聆訊。