涉示威現場附近棄石油氣火槍等物　3學生罪成押11.17判刑

前年7月1日有網民發起遊行反對國安法，有示威者在天后一帶堵路及縱火。其後有人逃入大廈樓梯間躲避，警方在梯間發現4個背囊，內有卡式石油氣連火槍、伸縮棍及錘子。事件中3名未成年人被捕，警方控告他們管有物品意圖損壞財產及在公眾地方管有攻擊性武器罪。其中1名16歲男生認罪，另2人不認罪，案件經審訊後，今日(4日)在東區裁判法院裁決，裁判官王證瑜裁定所有被告全部罪名成立，還押至本月17日判刑，期間會為各被告索取教導所、更生中心等一系列報告。

3名被告依次為18歲女生關海翹、16歲葉姓男生及16歲許姓男生。關及葉同被控1項管有物品意圖損壞財產罪，指2人於2020年7月1日在北角英皇道僑興大廈2樓樓梯間，管有1支卡式石油氣連火槍；許則被控1項在公眾地方管有攻擊性武器罪及1項管有物品意圖損壞財產罪，控他於同日同地攜有1支伸縮棍及1個錘子。許在開審當日已承認2罪，而其餘2被告不認罪受審，今天同被裁定罪成。

裁判官拒絕接納葉自辯的口供，認為若果按葉的說法，當時3名被告和另外2名同行人士沒有參與示威，只是去現場觀望和感受氣氛，面對混亂時他們大可以走進橫街小巷或大廈外躲避，而沒有必要走到大廈後樓梯位置，更逗留40分鐘之久。葉指許當時叫他保管背囊，但其實他不知道背囊內有火槍，當他得知時感到驚訝和被騙，裁判官認為葉大可以叫許自己保管該背囊，或者放下背囊，而不用繼續保管。當時該背囊內亦有關的學生證、示威常用物品包括防毒面罩、護目鏡和手套等等。涉案大廈附近有人堵路，關、葉身上有寫上口號的文宣。裁判官裁定2人都有份保管或控該涉案火槍，因此裁定他們罪名成立。

辯方律師呈上關的醫療報告，指她受調查程序及案件審訊壓力影響，患上創傷後遺症，以及出現憂鬱症狀，導致精神崩緊。而葉的代表律師則希望法庭考慮案件有檢控延誤之嫌，警方在事隔約2年後才將被告正式帶上法庭，對中學生來說是很長的時間，特別是葉在案發時只有約13歲，仍就讀初中。裁判官聽取求情後，決定先為3人索取一系列報告，押後判刑。

案件編號：ESCC2493/2021