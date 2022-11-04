偷拍女同事裙底　高級入境事務主任判200小時社服令

入境事務處人員被指在辦公室偷拍女同事裙底，因而被控1項非法拍攝或觀察私密部位罪。早前被告認罪，被裁定罪成，今日(4日)在西九龍裁判法院判處200小時社會服務令。裁判官判刑時指案情嚴重，被告於工作環境下犯案，但信被告只是一時衝動，並無預謀，案發後尋求輔導，顯示他真誠悔意。官續指被告已辭去職務，失去了任職20年的工作，雖然其感化報告正面及建議感化，但不足反映案件嚴重性，因此判處社會服務令。

47歲被告羅懿誠，報稱高級入境事務主任，他被控1項非法拍攝或觀察私密部位罪。案情指，2022年2月10日，被告與26歲女同事X在機場辦公室上班，當日X穿着裙擺在膝上2吋的制服裙及肉色絲襪，被告叫X用其電腦登入某系統，X於是俯身敲打鍵盤，被告理應要留意電腦螢幕內容，但被告卻坐在電腦椅上褪後約2至3個身位，X輸入資料後轉身一看，見到被告左手拿着膠文件夾，右手拿着電話，然後立即用文件夾遮蓋電話。X覺得可疑，便由背向被告轉為側向看着被告。她留意到被告將文件夾下的電話褪出約3分之2，因而意識到自己可能被偷拍裙底，加上X認為被告離電腦螢幕太遠，應看不到內容。事後X將事件告知同事及男友，其後報警。被告被捕後於警誡下保持緘默，警方也沒在其手機內找到相關相片或影片。

案件編號：WKCC 3026/2022