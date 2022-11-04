搓胸摸下體兼舌吻　反要求事主父母下跪道歉　祖父非禮孫女罪成

八旬保安員被指自9年前開始，乘與年幼孫女獨處一室時，涉嫌3度非禮孫女，包括摸孫女胸部及私處。孫女向居於內地的父母透露事件後，卻反遭祖父母責難，指「就算做過都唔可以講出去」。女童的父母為讓女兒可繼續留港讀書，更反要就事件向女童祖父母下跪叩頭道歉。女童其後向師長及社工道出事件，事件才被報警處理。該保安員事後被捕，早前就3項非禮罪於區院受審後，今(4日)被裁定全部控罪罪成。法官指被告本應照顧孫女，卻利用這個關係來作出侵犯，屬違反誠信，法庭量刑時需考慮，將被告還押至12月16日量刑，期間待索閱事主的創傷報告。

81歲被告T.S.H，否認於2013年1月至2018年7月間，在香港一單位3度非禮當時4至10歲的X。控方案情指X的父母居於內地，X則自2013年始與被告等同住。於案發期間，被告乘其妻外出晨運及或與X獨處一室時，用手摸X的外陰及胸部，又吻X及把舌頭伸進X口中，又向X指「畀爺摸吓，爺爺錫你先摸」，在X抗拒時則責罵X。X對有關行為感到惡心且不適。至去年4月，X祖母就管教事宜要求與X的老師見面時，X再向老師道出事件。被告於1星期後被拘捕，警誡下稱「無做過」。

法官裁決時，引述辯方雖多番質疑X的證供矛盾、不一致等，認為X不可靠及不可信。惟法官認為在考慮X證供時，需顧及X的年紀、學歷、經驗及承受壓力等情況，X對此亦有所解釋，且在辯方細節及具體的盤問下，反能令X回想情節，故對相關情節有所補充亦可理解等，遂不同意辯方對X證供的批評。法官認為X不但在庭上承認有反叛心理及自揭曾偷錢，亦承認雖與祖母關係不好，但也維護祖母指時會待她好等，這顯示X並沒隱藏自己錯處，且持平地描述事件。法官又指若X要誣捏被告，應只作出針對被告個人的事件，而不會涉及其他人，否則一經詢問便會露餡。法官裁定X誠實可靠，案發事件如X所述般發生，並肯定被告是有意圖作出侵犯X的猥褻行為，裁定被告罪成。辯方求情指被告現已退休，並依靠綜援過活，而被告患高血壓、糖尿病等，需長期服藥。辯方希望法庭量刑時考慮X與被告已沒有同住，重犯機會相當低，且被告年紀老邁，坐牢相對較難熬，法官聞言則反駁指「佢唔犯（案）咪唔使坐囉」。

案件編號 : DCCC 1059/2021