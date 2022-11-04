伊院副顧問醫生李志良　涉行為失當及盜竊　案件轉介區院處理

伊利沙伯醫院副顧問醫生李志良涉嫌於2015年至2020年期間，向家人及病人濫開逾1,000樽咳藥水及逾400粒精神科藥物，並從醫院偷取有關藥物供自己使用及保存，前日(2日)被廉政公署落案起訴公職人員行為失當及盜竊。案件今日(4日)在西九龍裁判法院首次提訊，被告暫毋須答辯，控方擬將案件轉介至區域法院處理。裁判官應控方申請，將案件押後至12月8日再訊，以待控方準備轉介文件，並准被告以2萬港元保釋，期間不得離港及干擾控方證人。

47歲被告李志良、報稱醫院管理局副顧問醫生，他被控2項公職人員行為失當罪及2項盜竊罪。控罪指，被告身為公職人員，即伊利沙伯醫院的副顧問醫生，於2015年3月至2020 年9月期間，在出任副顧問醫生一職期間，並在擔任公職期間或在與擔任公職有關的情況下，沒有合理辯解或理由，藉下列作為而故意及蓄意作出不當行為，即致使診症預約看來是由8名病人作出，在他們沒有應診或求診的情況下，向他們處方兩種名為 Actifed Compound Linctus 及 Methylphenidate HCL 的受管制藥物，致使醫院職員向李志良配發有關藥物，而被告則保留有關藥物作私自保存或處置。及被告涉嫌向另外3名病人處方上述兩種藥物，而劑量高於3人所需，並要求3人將過多的藥物退還給他，由他私自保存。

2項盜竊罪指被告於2015年3月至2020 年9月期間，偷取屬於香港特別行政區醫院管理局的財物，即 943 瓶120 毫升的 Actifed Compound Linctus 及 371 片每片10 毫克的 Methylphenidate HCL，總值約港幣13,585 元；及於2016年4月至2020年8月期間，偷取78瓶120毫升的Actifed Compound Linctus及42片每片10毫克的Metbylphenidate HCL，總值約港幣1106元。廉署早前接獲醫管局轉介貪污投訴遂展開調查，案發時日期為2015年3月至2020年9月，被告當時為醫院管理局轄下伊利沙伯醫院耳鼻喉科副顧問醫生。廉署發言人指，廉署十分重視公職人員誠信，絕不容忍貪腐行為，會繼續加強向公營機構提供誠信培訓，鞏固廉潔文化。

案件編號：WKCC 4071/2022