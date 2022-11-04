前年3月元朗金行劫案　2外籍匪認罪囚56個月

多名蒙面南亞及東南亞匪徒，前年3月光天化日闖入元朗鬧市1間金行，用斧頭鐵錘扑爆飾櫃，極速擸走總值超過60萬港元的金器，然後乘偷來的接應車逃去。其中5名涉案男子本周二（11月1日）在高等法院承認搶劫罪，3人昨天（3日）被判入獄32至46個月，其餘2人押後至今（4日）判刑。法官金貝理指，被告選擇在較易受攻擊的地舖落手，並持斧頭、鐵錘及刀入店掠財，案情嚴重，判2人入獄56個月。

今天接受判刑的2名被告是Gurung Sanjan（27歲、無業）及Abella Mark Jordan Gaspar（33歲、酒保），他們均持香港身份證，其中前者是尼泊爾裔，後者則是菲律賓裔。法官判刑時指，案中的搶劫行動是經過周詳計劃，涉及偷車、換車牌、買武器，因2人罪責相同，同樣以監禁5年為量刑起點，雖然被告沒有用武器指嚇金行職員，而搶劫歷不足2分鐘，沒有人受傷，但也會令職員受驚，遂應加刑至7年，因認罪扣減3份1，最後將刑期定於56個月。

本案發生於教育路富好大樓地下大新珠寶金行。案情指，2020年3月3日早上11時許，金行剛開門營業，仍未有顧客。5名蒙面男子突然手持斧頭、鐵錘及利刀闖入，不由分說扑爆店中飾櫃，劫走7隻金戒指及71隻金手鐲，總值605,091港元。賊人得手後乘接應私家車逃去。除劫匪和接應司機外，還有最少2名同黨負責把風。同日傍晚，警方在南生圍一帶搜獲涉案接應私家車，並證實該車早前於天水圍區報失。警方在車上檢獲一批武器，並先後拘捕案中5名被告，當中包括3名劫匪及2名把風者。

案件編號：HCCC 216/2021