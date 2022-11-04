料5年後每4名港人1名為長者　樂齡科技普及化成當局最大挑戰

第六屆樂齡科技博覽展前日起一連4日在會展舉行，場內今日(4日)設有論壇，邀請各界探討疫情下樂齡科技的應用支援及未來發展方向。勞工及福利局局長孫玉菡表示，按現時有約150萬名65歲或以上長者，每年8萬名淨增長計算，5年後人口比例將變成每4名就有1名長者，期望樂齡科技盡快普及化，改善長者生活。

論壇上孫玉菡坦言，目前最大挑戰是如何把樂齡科技變成主流，而在推動上政府亦只可擔當催化角色，包括在新一份施政報告已提出將「長者社區照顧服務券試驗計劃」的適用範圍擴展至租借樂齡科技產品，惟他同時強調在打造創科城市時，本地創科公司亦要多回饋社會，多投入參與，改變市場。另外施政報告亦提到將針對保健員，包括重整晉升架構、檢視資歷等，以吸引本地年輕人入行，他稱，將考慮把「數碼認知」均納入審視範圍。科技創新界議員邱達根亦指，過往數年不少創科公司反映，樂齡科技上的挑戰均離不開市場細、資金少等，強調未來要幫助本地創科公司走出海外市場，而不只是僅僅餬口。

另外，社會服務聯會在今年10月期間進行調查發現，受訪安老及殘疾人士院舍應用科技較多為物理、職業治療及藥物管理，分別佔52.2%和53.7%；而較少應用範疇則是只有20.9%的「感染控制」，及14.9%的「營養及飲食」。調查亦發現，有約70%受訪院舍表示考慮將來加以使用，主因是有98.5%及94.1%均表示，望透過科技應用改善現有服務，及更新老化或過時系統，惟只有40.3%院舍表示有足夠人力安排規劃科技應用。