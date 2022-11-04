議員促設功課時間指標　蔡若蓮指非為折騰學生　勿淪機械式操練

教育局局長蔡若蓮今日(4日)在立法會一個委員會表示，學校安排功課的目的，是要幫助學生學習，並非要折騰學生，學校應避免「機械式操練」和「重量不重質」。對於議員提出設立功課時間的指標，蔡若蓮就指，政府早年亦有實行劃一的功課時間指標，但其後發現未必有效照顧學生的學習差異，指部分學生做功課慢，不代表功課本身無意義，最重要是學校有全面的功課規劃，學校各科組應加強協調，留意功課的質量。

蔡若蓮表示，學生做功課的痛苦，很多時是因為追求滿分，避免出錯，當學生做得不完美，就要「擦完又擦」，令完成功課的時間變得很長。她指，當局已由幼稚園階段開始，展開家長教育，她亦希望家長不要向學校施壓，令學校「鬥多功課」。

議員梁熙表示，擔心小學回復全日制後，會令學童更遲完成功課，影響作息時間，又指很多人選擇移民，原因之一就是學童功課太多。新思維狄志遠就以跑馬拉松為比喻，指即使馬拉松本身有意義，但如果要連續跑兩次，就會應付不來，希望當局正視功課量問題。