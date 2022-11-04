突煞停出售高銀金融國際中心　買方入稟求頒令終止協議無效

曾經由潘蘇通旗下高銀金融持有的九龍灣高銀金融國際中心，早前被接管人及銀主委託代理以招標形式放售，並於8月底完成次輪招標。1間房地產投資公司昨天（3日）就入稟高等法院，指在今年9月達成協議，以67億港元收購上述物業，至本周二（1日）卻被賣方單方面終止協議，故入稟促請賣方完成交易及賠償。

原告是HG房地產投資香港有限公司，2名被告依次是成美控股有限公司及Goal Eagle Limited。入稟狀指，根據2022年9月22日所簽下的協議，原告作為買家，2名被告作為賣方，Cosimo Borrelli及Ma Siu Ming Simon作為接管人，原告同意67億港元收購高銀金融國際中心，並繳付了2.5億港元作為按金。至2022年11月1日，被告去信原告，表示會單方面終止協議，及要求沒收有關按金。

原告指，被告完全有能力履行有關協議，其終止協議的決定是錯誤的，有違協議條款。原告要求法庭頒令被告終止協議的決定無效，亦不能強制執行沒收按金命令，及頒禁制令禁止被告出售或處置有關物業，同時要求被告賠償損失，並支付本案衍生的訟費。

案件編號：HCA 1469/2022