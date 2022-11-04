屯門搗村屋毒品倉庫　檢2100萬元可卡因拘情侶

警方毒品調查科於昨午(3日)4時，在屯門泥圍進行掃毒行動，探員發現兩名男女離開一村屋，於是上前作出截查，在他們身上未搜獲違禁品。探員遂押解兩人返其租住的村屋搜查，在客廳檢獲25磚、每磚各重約1公斤的懷疑可卡因、以及一批包裝毒品工具，該批毒品市值約2,100萬港元。

警方以涉嫌販運危險藥物罪，拘捕該對為情侶關係的男女，當中姓劉(26歲)男子報稱無業，姓阮(25歲)女子報稱美容師。劉男已被控以一項販運危險藥物罪名，案件將於明日(5日)到屯門裁判法院提堂。阮女則獲准保釋候查，須於12日中旬向警方報到。

警方表示，該村屋被用作毒品倉庫約一個星期，警方相信成功堵截該批毒品流入市面，正追查其來源。警方發現毒販會租用一些僻遠、且遠離人迹的村屋作毒品儲存及分銷中心。今次涉案件的村屋位處村內較深入地段，四周被其他村屋包圍，出入村屋須經過縱橫交錯、非常狹窄的內街及巷仔，其出入口亦非常隱蔽，藉此逃避執法人員追查，增加執法難度。因此，警方呼籲村屋業主及居民，若發現有陌生人搬運大型行李箱及儲物袋等入村，有懷疑可向警方舉報。