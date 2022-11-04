青嶼連接路走線敲定　建路5.2公里　目標2033年通車

為應付新界西北逐步發展所產生的交通需求，政府早前計劃建造青衣至大嶼山的連接路。日前青嶼連接路再有新進展，據了解，路政署敲定其走線，將於現有青嶼幹線的南面建造長約5.2公里的道路，當中包括建成兩座跨海大橋，橫跨馬灣航道及汲水門航道。路政署將會向立法會財務委員會申請撥款，以進行相關勘查研究及詳細設計工作，目標在2033年或之前通車。

據悉，當局最新確定的青衣至大嶼山連接路初步走線設計中，分別有橫跨馬灣航道及汲水門航道的兩座跨海大橋、青衣連接處，以及北大嶼山交匯處。而橫跨馬灣航道的路段擬建成東西行雙程三線的跨海大橋，全長約2.3公里，於青衣西面連接青沙公路，並於馬灣南連接擬議橫跨汲水門航道的跨海大橋。至於橫跨汲水門航道的路段，則擬建東西行雙程三線的跨海大橋，全長約1公里，於馬灣南連接擬議的橫跨馬灣航道的跨海大橋，並於北大嶼山連接北大嶼山公路、擬議的十一號幹線及擬議的交椅洲人工島相關道路。

鑑於未來新界西北、大嶼山和香港國際機場的長遠發展需要，當局相信交通容量將會大增，青嶼連接路正正能夠紓緩將來於青嶼幹線出現的交通情況，同時作為整組策略性幹道的一部分、連同十一號幹線及其他相關主要幹道，期望有助改善新界西北來往市區主要道路的交通情況，增加大嶼山來往市區的路線選擇，以加強整體道路網絡對交通事故的應變能力。