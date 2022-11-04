調查顯示市民憂人才流失加劇　逾半認為人才政策效用小

《施政報告》提出多項吸引人才政策，惟對比臨近地區，政策或仍然未夠吸引。有機構今日(4日)發表調查報告，結果顯示，有50%受訪者認為未來兩年香港的人才流失情況會加劇，僅32%認為會放緩。另外，有54%受訪者認為施政報告中的人才政策效用小或沒有效用。

香港民意研究所在上月28日至本月2日期間，訪問了4234人，結果顯示有88%受訪者表示最近3年有認識的人離港及移民海外，當中有15%受訪者表示，超過20個認識的人在最近3年離港。對此，有50%的受訪者認為未來2年香港的本地人才流失速度會加快，32%認為速度會放緩，僅1%受訪者認為沒有本地人才流失情況。有意見指港府需改善社會政治環境，才可紓緩人才流失，49%受訪者支持說法，24%受訪者認為一半半，18%受訪者反對說法。

至於施政報告提出人才政策，能否吸引人才回流。結果顯示僅7%受訪者認為效用大，69%受訪者則認為效用小或沒有效用。另外，針對施政報告搶人才方面政策，16%受訪者認為效用很大，54%受訪者則認為效用小或沒有效用。調查亦問及對於吸引人才的考慮因素，結果顯示32%受訪者優先考慮薪酬福利，其次是公民權利受保障，及後依次是司法獨立、社會和諧、社會廉潔。

此外，調查亦跟進施政報告評分。結果顯示，港府發表施政報告當日，及時調查的評分為51.1分，現時施政報告評分為40.1分。被問及對施政報告是否滿意，則有41%受訪者表示不滿意或很不滿意，24%受訪者表示滿意及很滿意，26%受訪者表示一半半。