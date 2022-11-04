政Whats噏：施政報告致謝辯論月中一連3日舉行　主要分4環節

《施政報告》上月中出爐後，本月16日至18日將舉行相關的致謝議案，辯論建議政策範疇組合。立法會內務委員會今日（4日）召開會議，指政府建議致謝議案分3天、4個環節進行，4個辯論環節主題分別為，着力提高治理水平、不斷增強發展動能、切實排解民生憂難及共同維護和諧穩定等。

內務委員會主席表示上次與政務司司長會面後，引述對方稱將出席《施政報告》致議議案的官員，發言時間盡量精簡，以令議員有更多時間表達意見。另外，行政署署長就施政報告致謝議案致函立法會，政府建議致謝議案分3天、4個環節進行，每一個環節會涵蓋一組政府當局建議的政策，每個議員可在4個環節的每一節發言一次，但不得超過15分鐘的總時限，官員在每一節的總發言時間為1小時。

另外，內會主席引述司長表示希望議員盡快完成審議《2022年稅務（修訂）（指明外地收入徵稅）條例草案》，以便於今年年底通過，多名議員要求成立法案委員會跟進。至於政府早前向立法會提出《追加撥款(2021-2022年度)條例草案》二讀，提出追加7個開支總目、總數約為351億港元的額外支出，會上則未有成員要求成立法案委員會跟進。