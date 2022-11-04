青年涉網上煽動叛離提堂　稱境外發布將質疑提控效力

年輕兼職侍應涉嫌自前年起多次在網上留言和發貼文，內容涉及要求制裁法官、香港獨立、侮辱來自中國大陸的人士、配上粗言穢語的國旗圖片等等。他於今年9月底2被警方國安處拘捕，被控作出具煽動意圖的作為、侮辱國歌及國旗等罪。案件今天（4日）在西九龍裁判法院再訊，被告暫毋須答辯，國安法指定法官、總裁判官蘇惠德應辯方要求，將案件押後至11月23日再訊，以待辯方準備相關法律爭議文件，期間被告須還押懲教看管。

本案18歲被告徐凱駿被控於2020年5月28日至2022年9月27日，在LIHKG、Discord及YouTube發布提供及或持續發布提供陳述、相片、片段和圖片，具意圖引起憎恨或藐視中央及或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制訂的事項；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；煽惑他人使用暴力；慫使他人不守法或不服從合法命令等。他另面對3項涉及侮辱國歌及國旗的控罪，指他於2020年6月12日至2022年9月27日意圖侮辱國歌，而故意發布經篡改的國歌歌詞；在2020年9月10日至2022年9月27日意圖侮辱國歌，而故意發布以任何方式侮辱國歌的情況；以及在2021年10月8日至2022年9月27日，意圖侮辱國旗，而故意發布以塗劃或玷污國旗或其圖像的方式侮辱國旗的情況。

今日辯方表示將對所有控罪提出爭議，質疑其時效性及境外法律效力。根據被告出入境紀錄，被告首次發布有關煽動言論時，大部分言論均在境外發布。另外，被告於發布侮辱國歌及國旗的相關情況時，亦是身處境外。

案件編號：WKCC 3506/2022