長者指施政報告需改善　醫療券應增至3000元兼撤累積上限

施政報告中提出數項安老政策，包括將現時每年2,000港元的醫療券增至2,500港元、2027年年底前增加6,200個安老宿位等。有團體早前收集長者對安老政策的意見，並於今日(4日)公布結果。調查發現，受訪長者認為施政報告仍有不少改善空間，有29%受訪者最關注醫療券，認為加幅不足，亦不應設累積上限。

明愛長者聯會於上月24至28日期間，透過電話及網上問卷訪問752名長者，發現有30%受訪者認為醫療券金額需提升至3,000港元；25%人希望醫療券不設累積上限，以免因而購買原本不需之物品；另有20%長者認為施政報告中所增加的500港元醫療券不應設任何申領關卡。該聯會指出，長者需先使用1,000港元醫療券於預防疾病和管理健康等，特定基層醫療用途後才獲派該500港元，變相因增得減，只剩1,500港元用於治療疾病。

居住於天水圍的獨居長者張女士，在接種新冠疫苗後，感覺手臂疼痛，先後求醫4次，已合共使用價值2,180港元的醫療券。因此聯會建議，直接增加醫療券金額至每年2,500港元，不設醫療券累積上限，讓醫療券能夠用於私營醫療服務進行小手術或身體檢查，避免長者因為輪候公營醫療時間過長而延誤病情。

對於增加安老宿位方面，聯會表示，現時逾3.5萬名長者輪候院舍，平均輪候3.5年，輪候期間共有6,283人離世，出現「等位等到死」的慘況，促當局在未來5年內每年增加2,000個宿位，以縮短輪候時間至不多於2年。此外，聯會亦希望當局提供外展服務和24小時緊急支援熱線和重檢暫托宿位地點以市區為主。