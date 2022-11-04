涉行為失當訛稱事主拒合作　男警供稱用太空卡聯絡對方

1名警察被指在1宗店舖盜竊案的調查報告中，訛稱證人不會落口供，導致警方終止調查，因而被控在公職上行為失當罪。案件昨日（3日）於沙田裁判法院開審，今天（4日）續審時被告選擇作供，指自己曾經用「太空卡」透過WhatsApp至少2次致電報案人，否認完全沒有主動聯絡對方，但他已經銷毀該電話卡，因此無法提供通話紀錄。裁判官聽取控辯雙方案情後，將案押後至11月30作結案陳詞。

49歲被告溫志煒，控罪書上沒有報稱職業。他現被控1項在公職上行為失當罪，控罪指他在香港身為警務人員，無合理辯解或理由，在擔任公職期間或在與擔任公職有關的情況下，作出蓄意及可構成罪行的不當行為，即在2019年3月26日與2019年6月4日之間，虛假地在案件編號TS RN 18023685的警察檔案的調查報告，以及M.12和M.14的紀錄中，表示陳詩媚曾通知警方，她不會就一宗指稱的店舖盜竊案向警方提供口供，而導致該案的調查延誤及警方的調查終止。

被告今天作供自辯時釐清他與報案人陳詩媚的對話紀錄，指在2019年4月2日，陳致電問他案件情況；他在同月18日以通訊軟件WhatsApp致電陳，陳表示自己將要去旅行，回港後再聯絡。被告稱自己5月11日再用WhatsApp打電話給陳，但後來收到由陳發出、投訴警方騷擾的電郵，並且拒絕協助警方調查。控方問被告，為何不用警署內的固網電話，而要用自己的電話卡透過WhatsApp致電陳，被告解釋他曾用固網電話打給陳，但就長響無人接聽，他於是隔一會兒再用WhatsApp致電，對方就有接聽。控方又問被告，為何不在WhatsApp留下文字訊息，問陳何時方便到警署錄取口供，被告表示他已成功聯絡陳，認為無需要留下文字訊息。

案件編號：STCC 3724/2021