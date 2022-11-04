政府將擴大野生動物禁餵區　12.31起範圍覆蓋全香港

近年餵飼野豬、野鴿等動物，造成不少環境衞生及滋擾問題，為有效管控相關議題，港府今日(4日)就《2022年〈1999年禁止餵飼野生動物公告〉(修訂)公告》刊憲，將「禁止餵飼野生動物地方」擴展至全港，避免野生動物，特別是野豬失去在野外覓食的能力，並於下月31日起實施。漁農自然護理署將透過內部資源調撥及採取風險為本的執法策略，應付有可能增加的執法工作，並計劃修訂《野生動物保護條例》(第170章)，以提高非法餵飼野生動物的刑罰及引入定額罰款，加強整體阻嚇力。

《修訂公告》將於下周三(9日)提交立法會進行「先訂立後審議」的程序。而擴展禁餵區後，任何人如未持有特別許可證而於本港任何地方餵飼包括野豬在內的野生動物，可被檢控。漁護署預計，餵飼野豬活動所引致的滋擾會因此而大幅減少，並稱有關建議可減少野豬對人為餵飼的依賴，從而避免野豬失去在野外覓食的能力。

漁護署解釋，由於現時的《野生動物保護條例》下的禁餵區，只包括獅子山、金山、城門和大帽山部分郊野公園，以及大埔滘部分自然護理區等範圍，故認為有需要將禁餵區擴展至覆蓋全香港，以加強規管餵飼野生動物，特別是餵飼野豬的行為。署方亦會適時檢討將資源集中在風險為本的執法工作成效，以及擴展禁餵區後的效果。