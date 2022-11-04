廉署再拘4人 涉機場三跑項目向工人索取及收受非法回佣

廉署昨日再拘捕4人，涉三跑項目向工人索取及收受非法回佣。

廉政公署昨日(3日)落案起訴香港國際機場第三跑道項目(「三跑」項目)總承建商及分判商，共4名前僱員，涉嫌向5名建築工人索取及收受非法回佣，以協助對方獲分判商聘用，廉署就相關調查至今累計控告17人。4人已獲准保釋，下周一(7日)在西九龍裁判法院答辯。

廉署昨日分3案起訴一名「三跑」項目總承建商前管工、兩名分判商前「工頭」及一名前建築工人。4人被控共8項貪污及欺詐罪名。案發時中國水電–中國電建–保華–建信聯營(SAPR JV合營公司)是「三跑」項目總承建商，德鑄工程有限公司(德鑄)是其分判商，負責招聘建築工人進行各類工程。

首宗案件被告為SAPR JV合營公司前管工，25歲的王嘉朗；及德鑄前索具裝配工人，47歲的呂伍湖。2人被控共5項罪名，即3項串謀使代理人接受利益及兩項代理人索取利益，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A。王嘉朗涉嫌於2021年3月至5月期間，向2名索具裝配工人各索取每月1,500港元，其後並與呂伍湖及該兩名工人一同串謀，使自己及呂伍湖從該兩名工人接受非法回佣共4,500港元，以協助他們受僱和繼續受僱於德鑄。

第2宗案件被為德鑄前水喉匠「工頭」，52歲的黃超汎，被控一項代理人索取利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條，及一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A(1)條。黃超汎涉嫌於2021年8月至2022年5月期間向其小組一名水喉匠索取每個工作天200港元非法回佣，以協助對方繼續受僱於德鑄。他亦涉嫌向德鑄偽稱其小組另外4名工人為未註冊水喉匠，誘使德鑄向他們支付日薪1,200港元。廉署調查發現該名水喉匠沒有向黃超汎支付非法回佣，而該4名工人均沒有水管工程工作經驗，只應收取950港元日薪。

第3宗案件被告為德鑄前雜工「工頭」，46歲的蘇順娣，被控兩項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A。蘇順娣涉嫌於2020年6月至2021年1月期間與SAPR JV合營公司兩名僱員及其小組兩名雜工一同串謀，使自己從該兩名雜工接受非法回佣共6,600港元，以協助二人受僱和繼續受僱於德鑄。

廉署去年起採取連串執法行動，打擊向建築工人收取非法回佣的違法情況。廉署早前就「三跑」項目落案起訴13名人士，指他們向逾20名建築工人收取非法回佣。廉署發言人呼籲建築工人切勿啞忍貪污，如建築工人被要求提供非法回佣以換取受僱，應立即向廉署舉報。