今增4516確診　多11名患者亡　本地添3宗XBB

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心公布，今日(4日)新增4,516宗確診個案，當中356宗屬輸入病例。醫管局則新增11名患者在公立醫院離世，分別為6男5女，年齡介乎42歲至104歲；第5波截至目前累計10,226名新冠死者。

另外，本地再有3宗XBB變種病毒個案，包括一名29歲男子，居於油尖旺區，已接種一劑疫苗；一名64歲男子，居於油尖旺區，已接種三劑疫苗；及一名27歲女子，居於油尖旺區，沒有接種疫苗。截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現208宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、11宗BF.7，以及25宗BQ.1.1亞系個案；至於本地個案中亦累計發現7宗XBB、8宗XBD、1宗BA.2.75.2，以及14宗BQ.1.1亞系個案。

學校個案方面，共432間學校呈報634宗個案，涉530名學生和104名教職員；有11間學校共12班因出現群組感染，需停課7日，其中明我幼稚園新增多於一個班別需要停課。院舍個案方面，3間安老院舍共5名院友確診，10名院友需要檢疫；另有1間殘疾院舍共1名院友確診，3名院友需要檢疫。