政Whats噏：禁止向09年後出生人士賣煙？　議員話人有選擇權

政府喺施政報告中提出110項指標，包括喺2025年內將吸煙率由9.5%降低至7.8%，交由醫務衞生局負責。香港吸煙與健康委員會主席湯修齊今日(4日)喺電台節目話，要仿效外國建立「無煙世代」，建議禁止向2009年後出生嘅人售賣煙草，並大幅增加煙稅，估計2025年每包煙售價200蚊。批發及零售界議員邵家輝就話，成年人會權衡利弊，反問夜晚去卡啦OK唱歌飲酒，又係咪健康呢？

湯修齊話，吸煙引發癌症同心臟病等，最終由公共醫療系統埋單，希望吸煙人口可以截龍，建議禁止向2009年後出生嘅人售賣煙草。佢話現今嘅道德同公共衞生標準下，傳統香煙唔應該容許出售，只係顧及有煙癮人士先存在，強調唔應該畀年輕人加入吸煙行列。湯修齊又話，有調查顯示，超過5成受訪者贊成禁止指定年份後出生人士買煙，亦有成功戒煙人士表示唔希望下一代衰。佢相信最有效鼓勵戒煙嘅方法係大幅增加煙草稅，建議喺巴士站附近設非吸煙區，減少市民食二手煙。

不過，邵家輝話世界上只有不丹一個國家禁止賣煙，結果導致私煙充斥，最終不丹決定容許售賣煙草，同埋降低煙草稅。佢話本港吸煙人口不斷下降，甚至係發達城市中最低，相信吸煙人士會衡量利弊，認為唔應該妖魔化選擇，話人有娛樂，有自己選擇權。對於大幅增加煙草稅，佢話將香煙零售價加至200元，等於歧視基層人士，有錢人無所謂可以照食，基層人士冇咩錢就唔好食啦，認為唔係健康現象。

事實上，政府當局都諗住建立「無煙世代」，最近就控煙工作諮詢公眾。湯修齊話同醫務衞生局長盧寵茂會面嘅時候，盧主動提及會考慮仿傚新西蘭等地嘅做法，禁止向指定年份後出生嘅人銷售煙草。