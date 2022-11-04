愛丁堡廣場衝突　2學生被裁定暴動罪成候判

2019年12月22日有團體在中環愛丁堡廣場舉行「聲援維吾爾族人權集會」，期間有人拆掉旗杆上的國旗，集會其後演變成警民衝突，有3名青年分別被指於現場襲警及企圖助被制服者離開而被捕，事後被控暴動等罪。其中1人去年已承認暴動及襲警罪被判囚，餘下2人則否認暴動罪於區域法院受審。暫委法官葉啓亮今（4日）午就案件裁決，裁定2人罪成，押後至11月16日聽取辯方求情，期間2名被告須還押。

2名被告陸家裕（21歲）及蕭子峰（21歲），均報稱學生。2人被控於2019年12月22日，在中環愛丁堡廣場5號大會堂低座外參與暴動。控方案情指當日下午有人在愛丁堡廣場舉行合法集會，及至下午5時後，有示威者把大會堂外的五星旗扯下來，高級督察34135帶隊到場，遭人包圍辱罵。警員檢獲五星旗並打算離開時，亦遭人包圍及從後推，警員嘗試制服對方，但其他人起哄及拿摺櫈施襲。2名被告當時在人群中，曾走到前排及指向衝突位置。蕭突然踢高級督察的腰背。警員見狀嘗試制服蕭，但陸不斷拉扯蕭，蕭亦不斷掙扎，結果成功爬起身逃走，陸則當場被捕。

2名被告分別承認襲警及協助罪犯罪，但爭議2人有否意識到現場發生暴動，及是否參與其中。蕭在審訊中供稱，兩人到場參與集會，因為聽到旗杆處嘈吵，而上前查看，他看到警察使用胡椒噴霧，他亦有被噴中，因為感到憤怒，其後踢向警察。陸則稱，當時在人群穿插及嘗試找回蕭。兩人均稱沒有看見有人襲警或警察追捕疑犯。惟法官今裁決時，拒絕接納2人證供，指現場片段顯示2人身處前排，並非只是在外圍觀察，警員必然是現場焦點所在，2人亦曾指向警員方向，2人在庭上卻稱視線受阻而不見警員受襲，也看不見警員追捕疑犯，令人難以置信。法官又指，蕭初時稱頸被噴中胡椒噴霧，但後來又改稱全身均被噴中，其證供出現兩個不同版本，編造感到憤怒的原因。相反，法官就裁定控方證人誠實可靠，接納他們的證供，因此裁定2被告罪成。

案件編號：DCCC 665、667/2020