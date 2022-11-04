互委會解散決定被批行政失當　申訴署將展全面調查

被視為基層發聲代表、逾1,600個屋邨互助委員會，今年初被政府通知最遲需於明年1月前解散。有組織不滿政府零民意諮詢，屬黑箱作業，上月中到申訴專員公署投訴前民政局、房屋委員會及房屋署行政失當，指前民政局就解散互委會無諮詢、房委會及房署阻撓居民組織屋邨管理諮詢委員會會議。申訴專員公署日前表示將就投訴內容展開全面調查，惟投訴涉及前民政局，因其現已改組為民政及青年事務局，署方會要求當局提供資料。

「關注互委會去向聯盟」在社交平台張貼2宗投訴個案，首宗投訴人為天水圍天逸邨互委會主席，批評房委會及房署在政府陸續恢復公共服務後，仍拒開管委會會議，讓屋邨事務未能有效跟進，損害邨民利益。申訴專員公署表示現決定就這宗投訴向房委會及房屋署展開查訊，一般需時3至6個月處理投訴。

另一宗投訴為深水埗某屋邨互委會主席，批評前民政局未經任何諮詢，便決定終止互委會計劃。申訴專員公署指就「關注互委會去向聯盟」曾先後去信前民政局及民政及青年事務局，要求就解散互委會事宜與該局會面，以行政角度而論，該兩局已要求民政事務總署回覆聯盟的關注，因此署方不擬就這點進一步跟進。署方指經審研資料，決定就部分投訴內容作全面調查，由於投訴涉及前民政局的决定，但政府架構已於今年7月1日重組，署方會要求民政及青年事務局提供資料，以詳細審研所有資料及證據，然後就所指稱的行政失當事項提出署方的觀察所得。