政whats噏：吳傑莊攜郝小添講載荷專家選拔　郝欲上太空養蟹

內地第一次喺香港選拔載荷專家，報名早前截止，總共收到120份報名表。議員吳傑莊嘅議員助理郝小添亦都有參加，2人今日會見傳媒，其中提到今次選拔對香港嘅意義、香港如何吸引創科企業，而郝小添仲話想上太空養蟹𠻹！因乜解究要養蟹呢？

郝小添原來係一間農業科技公司嘅創辦人，於香港科技大學獲得本科及博士學位，由於自己由細喺青島海邊長大，好鍾意食蟹，現時更做緊AI養蟹技術，指係用AI監控螃蟹，再由AI去睇睇啲蟹食得未，如果蟹病咗嘅話，仲會抓啲病蟹出嚟𠻹。郝就話，佢哋係第一間做呢啲研究嘅公司，主要係做軟殼蟹同重皮蟹，用呢種技術仲可以將蟹嘅存活率由3至5%上升到95%！而被問到今次選拔有咩流程，郝就指因簽咗保密協議，不可向外界透露，但就坦言自己呢排游水都游耐咗，保持身體健康預備選拔咁話喎！佢承認自己科研經驗冇其他人咁多，但勝在後生，而且有不少跨學科經驗，例如物理、計算機、IT、大氣氣象研究等。

至於吳傑莊則指，自己礙於年齡同身高，無奈錯過今次機會，故推薦郝參加，而郝係吳傑莊議辦嘅技術助理，去咗太空就會少咗個幫手，但吳笑言，只要可以幫助到國家，點都好咁話。吳又覺得呢次選拔可以讓香港年輕人知道，香港仲有好多路可以揀，而香港嘅研究生主要都係由內地同海外來，今次選拔絕對係一個契機令更多香港人投入科研。佢又認為，香港創科最大嘅問題係冇產業龍頭，所以吸引唔到人才同資，故只要由產業龍頭，香港創科嘅生態鏈就可以「活起來」。