斥foodpanda回應敷衍　送遞員揚言下次或繁忙假日罷工

陷入減薪風波的外賣平台foodpanda，旗下大批送遞員繼上月中進行工業行動表達不滿後，昨日(3日)再展開一連兩天的罷工，要求公司談判及正面回應停止減薪等多項訴求。有送遞員代表今日(4日)稱，此次罷工在14個區進行，估計超過1,600名員工參與，但由於新興行業及員工分布稀疏，故難以有效成立工會。他們並指出foopanda早前改用的Google計算送餐車程，導致由過往3年前每張訂單有70港元，減至2張單僅賺約70港元，如同被減去一半收入，惟公司回應卻敷衍且毫無建設性，他們直言不排除下次會選擇在繁忙假日進行罷工。

被稱為「博士」的罷工送遞員表示，foodpanda原本使用曼哈頓距離計算車程，惟之後改用Google計算距離，卻令最新的距離較以往短，可能令他們在過往3年前每張訂單賺70港元，變成要2張訂單才有約70港元收入，惟當中未計算自資的油費、牌照費及電單車成本，送遞員將難以養家。

此外，「博士」續指，雖然公司曾經將每張訂單的佣金由40多元增至50多元，有約18%的增長，惟只維持兩天，且8港元的額外收入亦隨之取消，其後又將佣金回復至較低的薪金。他憶述有次夏天送外賣至一位行動不便婆婆的家中，該婆婆稱其公司服務很好，故贈送一盒紙包飲品，「博士」感到自己受到尊重，故認為員工服務好，間接令客人讚賞公司，誰想公司卻不斷剝削員工。

在惡劣天氣上班不增加額外佣金方面，「博士」引述公司指是保障員工安全，給予佣金只是鼓勵他們上班。但他表示，如有一天他們不上班的話，訂單會不斷累積導致難以快速處理，而且自己的排名亦會下跌，最終變相收入會大減。他補充道，罷工不是為鬥氣，亦非挑戰法律底線，只是希望獲得合理待遇。最後，他希望公司給一個公開透明的路程計算方法於員工，以保障員工利益。