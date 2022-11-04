多48幢大廈納強檢　半山慧豪閣及御景臺上榜

再增48個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(4日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(5日至6日)期間進行病毒檢測。

污水驗出病毒的地點如下：

1.大埔廣福邨廣祐樓

2.大埔中心11座

3.大埔中心12座

4.觀塘安達邨賢達樓

5.長沙灣泓景臺8座

涉及多宗病例的地點如下：

1.元朗屏欣苑屏彥閣

2.九龍城德朗邨德璋樓

3.葵涌葵盛東邨盛樂樓

4.長沙灣昇悅居5座

5.何文田邨逸文樓

6.東涌裕東苑賀東閣

7.秀茂坪寶達邨達佳樓

8.元朗洪福邨洪悅樓

9.將軍澳叠翠軒4座

10.東涌逸東二邨謙逸樓

11.慈雲山慈愛苑愛寧閣

12.將軍澳清水灣半島7座

13.上水彩園邨彩湖樓

14.將軍澳蔚藍灣畔7座

15.沙田水泉澳邨嶺泉樓

16.沙田駿景園1座

17.北角富澤花園富慧閣

18.青衣灝景灣11座

19.半山區干德道22號慧豪閣 2座

20.馬鞍山錦英苑錦雅閣

21.茶果嶺麗港城33座

22.荃灣海濱花園海逸閣

23.馬鞍山新港城J座

24.柴灣藍灣半島5座

25.黃竹坑南濤閣1座

26.黃大仙啟德花園5座

27.鰂魚涌康怡花園E1座

28.元朗新時代中城M6座

29.長沙灣蘇屋邨海棠樓

30.大角咀港灣豪庭3座

31.藍田康栢苑金栢閣

32.深水埗澤安邨麗澤樓

33.牛頭角得寶花園F座

34.屯門富泰邨逸泰樓

35.青衣長安邨安清樓

36.柴灣仁樂大廈B座

37.上環康威花園A座

38.荔枝角清麗苑麗建閣

39.秀茂坪曉光街44號富華閣

40.青衣美景花園6座

41.土瓜灣馬頭涌道111至127號錦華大廈

42.半山區堅道46號御景臺

43.沙田沙田第一城10座