旅客以外零針者明起廣東入境　須持24小時內核酸證明

澳門新冠肺炎疫情復燃，當地政府表示，按照珠澳聯防聯控小組約定，若今晚(4日)午夜12時前，珠澳兩地均沒有新增確診個案，明日(5日)凌晨零時起，珠澳通關的核酸檢測非染疫要求會恢復為48小時內。而衛生局傳染病防控處處長梁亦好宣布，明日凌晨零時起，除入境旅客外，由廣東省入境的澳門居民、外僱、持有逗留特別許可或特別逗留證的5歲或以上人士，若未曾接種新冠疫苗，且未能出示澳門認可的不適合接種疫苗醫生評估證明書(即免針紙)，將須出示採樣後24小時內的核酸檢測無染疫證明；至於已打針人士則須出示48小時內的非確診核酸檢測證明。

至於從珠海入境澳門而不符合上述要求的澳門居民，入境時會被要求即時自費進行核算檢測，而非澳門居民則可被拒絕入境。梁亦好續指，確診患者若自覺有需要入住醫觀酒店診治，澳門居民可豁免費用，而非澳門居民則需收費；至於病人若被衛生局要求入住醫觀酒店進行隔離，旅遊局公共關係處處長藍同好稱，按照過往做法，根據衛生局提供隔離名單，包括澳門居民、外僱及旅客，都會獲豁免醫觀酒店費用。