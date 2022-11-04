小偷跳高盜模型　離去歸還價錢牌　店家透露有前科

盜亦有道，意指盜賊都有其為盜的準則，不過電視宣傳都有講「犯法就係犯法，一定要負責」。有網民今日(4日)在社交平台一個馬鞍山群組貼出一段約21秒的閉路電視(CCTV)片段，顯示一名佩戴白色口罩的男子，身穿淺藍色上衣、黑色長褲配白波鞋，在一間玩具店內，以敏捷身手將夾公仔機機頂一盒疑似模型偷去，期間不忘將盒上的價錢牌放回原處，被網民揶揄「好有手尾」，不過片主卻透露該小偷原來有前科，早前曾「光顧」該店，雖然有報警惟一直未能破案。

影片攝錄時間為上周六(10月29日)晚上10時37，只見片中小偷褪後數步助跑並跳高，將鏡頭右上方、夾公仔機機頂的一盒疑似模型撥動，並在落地時順手接實模型，過程亦僅用了約20秒，相當好身手。男賊得手後原打算離去，不過卻突然轉身折返，並將盒上的價錢標籤放回夾公仔機機頂，有網民留言道「似打開排球喎」，不過發貼者回覆指該小偷「打藍球的」，並透露原來是慣犯「佢8月偷過一次」，其餘網友不禁慨嘆道「唉，咁細個就咁偷野」、「一時貪念」，直言「若要人不知，唔好咁低B」，又提醒店家「啲嘢要鎖好佢」。