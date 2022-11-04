半至5歲幼兒復必泰今抵港　政府將視需要增購

港府繼續谷針，並於昨日(3日)預告由中國復星及德國藥廠合研的復必泰新冠疫苗幼兒配方將送抵本港。政府今日(4日)表示，復星醫藥已將約9.6萬劑供6個月至4歲幼童使用的復必泰疫苗幼兒配方運送抵港。政府人員隨即按既定程序進行檢查及核對，以確保疫苗符合產品規格及相關的冷鏈運輸標準。政府亦會把疫苗存放在經驗證的超低溫冷藏櫃，按藥廠指定的溫度妥善保存，同時會密切留意兒童及幼兒配方的需求，並在有需要時考慮增購。

政府昨日表示，計劃下周起在兒童疫苗接種中心提供復必泰幼兒配方的接種服務，6個月至5歲以下的嬰幼兒如選擇接種復必泰幼兒配方，則須打齊3劑，當中首針及第2針的間隔是56天，其後的第3針間則要隔90天。

當局續稱，醫務衞生局局長已根據《預防及控制疾病(使用疫苗)規例》(第599K章)認可復必泰疫苗的兒童及幼兒配方在香港作緊急使用。為確保有關疫苗持續安全，有效及具品質保證，醫衞局局長對上述認可附加條件，包括要求申請人必須繼續提交有關疫苗的最新臨床數據、安全更新報告、藥廠生產每批疫苗的品質證明文件等。