活化歷史建築11.19起辦巡迴展覽　指定活動換限量明信片

為推廣保育歷史建築，發展局文物保育專員辦事處表示，將於11月19日至12月31日期間舉辦巡迴展覽。展覽將會介紹第一至第4期「活化歷史建築伙伴計劃」下的12個歷史建築活化項目，包括大澳文物酒店、香港浸會大學中醫藥學院——雷生春堂、YHA美荷樓青年旅舍及饒宗頤文化館等。而該12幢歷史建築亦會於開放時間供市民參觀，並提供免費導賞團；而市民在11月20日參加活動，更可換領限量版明信片一套。

發展局巡迴展覽將分階段於全港不同地方舉行，當中包括中環國際金融中心一期第一層中央大堂、大埔公共圖書館、灣仔入境事務大樓一樓大堂、元朗公共圖書館、屏山天水圍公共圖書館及屯門公共圖書館等，展覽達情及開放時間日期等可在文物保育網頁上查詢。而在巡迴展覽涵蓋的12個項目中，市民亦可參加免費導賞團，名額先到先得，額滿即止。

此外，巡迴展覽更與「文物時尚•荷李活道」攜手推廣保育歷史建築，市民可在11月20日前往國際金融中心一期的展覽和大館監獄操場的12個活化計劃攤位，集齊13個蓋印，便可於同日到大館的文物保育專員辦事處攤位換領限量版明信片一套，明信片只限於11月20日換領，先到先得，換完即止。