放寬防疫措施首個周五晚　蘭桂坊人流稍增　「麥難民」未重現

港府於本周四(3日)進一步放寬防疫措施，當中包括酒吧、酒館、派對房間、卡拉OK及重開燒烤場地等；而所有表列場所的營業及堂食時間限制即時「解禁」；以及容許在餐飲、遊樂場所、公眾娛樂、體育、宗教場所等舉行的多用途活動時，在台上拍照時可不用戴口罩。

政府「解禁」後首個星期五晚上，多區酒吧及食肆仍見人頭湧湧，其中蒲吧熱門地點中環蘭桂坊，亦比平日明顯熱鬧，有酒吧負責人表示，相信是因為不少港人紛紛到外地旅行，故此生意未及預期，寄望下星期生意額會轉好。

此外，鑑於以往不少俗稱「麥難民」的無家者，會在深夜進入連鎖快餐店麥當勞休息，而隨着多項防疫措施近日進一步放寬，容許通宵堂食，並回復24小時營業，估計「麥難民」情景再現。惟其中一間位於旺角荔枝角道一麥當勞，自本周四回復通宵堂食至今，樓上暫停開放部分堂食座位，並張貼了通告，表示由每日凌晨零時至清晨6時，因要清潔須暫停開放部分堂食座位；店方表示如人流增多或會開放更多座位，但暫時仍是封閉，又表示自疫情開始，禁堂食之後至今，已甚少發現「難民」蹤影。另位於深水埗福華街的麥當勞，堂食客人寥寥可數，顧客大多都是外賣。