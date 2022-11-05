以藝術提升兒童心理健康　團體辦嘉年華市集工作坊

兒童時期是培養心理健康的黃金時間，各種習慣、性格、行為模式都在兒童時期建立基礎。有好的開始，小朋友的性格、品德及智力便有好的發展。藝術則具有強大力量，可帶給人不同的感受，如唱歌繪畫跳舞，小朋友可藉此表達自己的思想和情緒。為喚起公眾關注兒童心理健康，宣揚藝術對提升兒童心理健康成長的重要性，香港救助兒童會將於11月19至20日，在西九文化區舉行以凝聚「藝」力一起童行為主題的「世界兒童日嘉年華」。該嘉年華設有攤位遊戲、講故事活動等，讓孩子們樂在藝術與玩樂之中，並從中培養親子關係。

香港大學行為健康教研中心總監及香港救助兒童會顧問何天虹教授表示，藝術作為改善兒童心理健康的方式近年廣受歡迎，因它不需借助太多語言跟小朋友溝通，又具趣味性，令小朋友容易投入。年幼的小朋友未有足夠的語言能力或詞彙表達，但藉著藝術就能做到超越語言的自我抒發。唱歌跳舞也可令他們放鬆地樂在其中，表現自我亦會有滿足感及成功感。過程中，他們亦可認識新朋友，改善社交。何教授鼓勵，兒童平日應多接觸藝術，並指出外國有研究發現，小朋友長期接觸藝術，整體會變得開朗和正面，認知和學習能力也會提升。

而為延續世界兒童日的精神，香港救助兒童會亦在本月19至12月2日於灣仔利東街舉行「Locoloco x Save the Children 慈善市集」，售賣環保材質T恤及布袋等。該會亦在利東街設有工作坊，包括在本月19及26日舉辦的「童心看利東 - 數碼攝影工作坊」，由專人指導使用手機拍照，獲選照片將獲釘在展板上，有意參加者請到官網報名；本月20及27日亦會舉行「藝力手作工作坊」，兒童用不同物料設計藝術圖案，然後印在布袋上。有關活動詳情可參閱香港救助兒童會官網。