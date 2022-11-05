機電署辦創科開放日免費入場　青少年可親身製機械人

機電工程署於昨日（4日）至明日（6日）舉辦機電創科開放日2022（下稱開放日），活動於九龍灣機電署總部大樓舉行，內容包括創科方案展攤、講座、工作坊、啟德發展區區域供冷系統導賞、虛擬實境體驗、遊戲設施及精彩舞台表演。市民可免費入場，盡情享受探索科學的樂趣。

活動包括一系列供8-15歲青少年參與的機電「智」識STEM工作坊，每節約一小時的工作坊分別以太陽能火星車、避障物流機械人及自動繪畫儀為主題，參加者在導師帶領下，不但能了解機電工程的基本原理，更可以親手製作出屬於自己的迷你機電設施。開放日亦會進行多場「機智任務 - Minecraft比賽」，每場會由機智啤啤同智析寶寶隨機委派兩項與升降機、氣體、鐵路及可再生能源有關的任務給青少年，參加者須於限時內在Minecraft遊戲介面內完成相關任務，以獲取獎品。

機電署亦於開放日開放啟德區域供冷系統(北廠)，讓市民以導賞團形式參觀全港首個區域供冷系統廠房。市民也可參加導賞團參觀天台觀景台，其中展品包括：照明系統行動感應裝置、太陽光導管、置換式通風系統。另外亦設有參觀機電創科專區的導賞團，展出機電署與大學、初創企業及科研機構合作的創科項目。活動亦開放保安及車輛工程部、技能評估中心、智能貨倉、機智伙伴體驗館予市民參觀。此外開放日亦有多場講座、攤位遊戲和舞台表演。