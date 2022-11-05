醜聞拖累　跌穿招股價　安樂工程股價插水

負面消息纏身的安樂工程面臨巨額罰款，並預期今年盈利勁跌，拖累股價周五逆市捱沽，盤中曾瀉8.25%，收市仍挫4.58%，收報1.04元，創2020年10月21日之後新低，亦較招股價「潛水」13.33%，今年迄今更加累瀉41.57%，跑輸恒生指數逾10個百分點。

事實上，安樂工程今年業績轉差，不能盡歸因於違反《競爭法》訴訟所作的撥備。該企基於今年首9個月的最近期未經審核綜合管理帳目，承認業務表現較去年同期轉差，原因是新冠肺炎疫情影響、供應鏈中斷、材料成本增加，以及當局今年停止補貼援助。

信誠證券聯席董事張智威表示，依本次醜聞的嚴重程度，安樂工程股價跌一成不足為奇，收市跌少截可能只因大市大升，下周一有機會繼續向下調整。他解釋，這類工程公司以每年新工程合約的多寡釐定未來增長表現，如今出現違法情況，恐對業務造成結構性打擊，未來合約量將會減少，尤其政府合約批出的態度保守，而私人工程亦沒有必要向一間有「案底」的公司批出。投資者如要選工程公司來投資，市場上有很多其他優質選擇，不宜沾手安樂工程。