東方日報A1：鄭若驊夫旗下安樂工程　競爭法重擊判罰1.5億

律政司前司長鄭若驊丈夫潘樂陶擔任主席的安樂工程，旗下安樂機電設備工程有限公司承認違反競爭法，將被罰款1.5億元，為競爭事務委員會歷來最高罰款金額。競委會宣布，安樂機電承認在港提供空調工程案件中，違反了《競爭條例》，並已與該會訂立合作協議，而其員工佘嘉偉及鄭潔純亦同意承認法律責任，並跟競委會達成合作協議。受到競爭法重擊，安樂工程發出盈利警告。

競委會公布的案情指出，空調工程供應商安樂及信興互為競爭對手，但於2015至2019年間，安樂兩名高級工程師與信興一名高級經理，在提供空調工程招標邀請時頻密溝通，分享敏感商業資料。競委會審視近百萬份文件後認為，行為屬嚴重反競爭行為，並於6月入稟競爭事務審裁處。

競委會表示，根據合作協議，曾被潘樂陶稱「真金不怕洪爐火」的安樂機電，承認違反了《競爭條例》的第一行為守則，佘嘉偉及鄭潔純牽涉入違反該守則；並申請競爭事務審裁處就兩輪訴訟，對安樂機電罰款1.5億元，及向他們收取競委會的調查費用及訟費。

考慮到安樂工程及安樂機電主動接觸該會以處理執法行動，並承諾履行合作協議中所有規定，競委會將行使酌情權，向審裁處申請押後首輪訴訟中涉及安樂工程的法律程序，但安樂機電的法律程序則繼續進行。

競委會行政總裁畢仲明表示，競委會與本案數名答辯人達成合作協議，一經法庭接納，將節省抗辯聆訊所需的大量時間和公共資源，令該會有效及迅速地處理執法個案，亦於處理法律責任問題和確保合規的事宜上產生立竿見影的效果。競委會的《合作政策》能提供機會，供涉案公司適時承認法律責任及接受合作條款，以處理涉及該會的執法行動。

法律界人士指出，《競爭法》罰款額以公司營業額倍數計算，而非盈利計算。因此，根據安樂工程去年營業收益逾53億元，今年上半年營業額逾30億元計算；假若安樂工程拒絕達成協議並最終敗訴，罰款有機會遠超1.5億元，可以是天文數字。

法律界人士形容是次協議是雙贏，因合謀定價案件缺乏書面證據，永遠不會黑字白紙寫出來，證明共同犯案而定罪亦較難，外國訴訟需時近10年。而今次是競委會成立以來，較少有以協商解決的大額罰款案件，可大大增加競委會的執法效力。

競委會補充，罰款金額是根據《建議罰款的政策》計算，包含審裁處在過往案件中所提供的指引，本案的建議罰款金額是歷來最高。《競爭條例》全面實施6年多，競委會已就12宗案件入稟審裁處，而在審裁處已經作出裁決的5宗案件中，競委會全部獲判勝訴。

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