政府公布經廣東省入境 　核檢要求

新型冠狀病毒感染應變協調中心宣布，經考慮本地的實際需要及評估相關地區疫情風險後，衛生局根據傳染病防治法第十條第二款第（二）項及第166/2022號行政長官批示第一款的規定作出第544/A/SS/2022號公告、549/A/SS/2022號公告及終止第296/A/SS/2022號公告。自2022年11月5日零時起，由廣東省入境澳門特別行政區的人士，核酸檢測陰性證明要求如下：

一、澳門居民、外地僱員、持有逗留的特別許可或特別逗留證者的核酸檢測陰性證明要求為：

（一） 5歲或以上者，若未接種至少1劑新型冠狀病毒疫苗，且未能出示有效的澳門特別行政區指定醫療機構發出的不適合接種《新型冠狀病毒疫苗接種醫生評估證明書》，須出示採樣日後24小時內核酸檢測陰性證明；

（二）5歲以下、或已接種至少1劑新型冠狀病毒疫苗、或持有效的澳門特別行政區指定醫療機構發出的不適合接種《新型冠狀病毒疫苗接種醫生評估證明書》者，須出示採樣日後48小時內核酸檢測陰性證明。

二、非澳門居民中，非外地僱員、非持有逗留的特別許可或特別逗留證者，則須出示採樣日後48小時內核酸檢測陰性證明。

由廣東省珠海市入境澳門特別行政區且未符合上述核酸檢測要求（即未能出示採樣日後24或48小時內核酸檢測陰性證明）的澳門居民須立即自費接受1次核酸檢測；而未符合上述核酸檢測要求（即未能出示採樣日後24或48小時內核酸檢測陰性證明）的非澳門居民可被拒絕入境。

另外，從中國內地入境本澳人士，還須留意，根據第544/A/SS/2022號公告、549/A/SS/2022號及550/A/SS/2022號公告，以下措施維持不變：

（一）由中國內地（除珠海市外）入境澳門特別行政區的人士，入境澳門特別行政區後須即時接受1次免費的核酸檢測，並在其後的2天內再自費接受至少1次核酸檢測；

（二）由中國內地（除廣東省外）入境澳門特別行政區的人士，須持有採樣日或之後7天內新型冠狀病毒核酸檢測陰性證明才可登機或登船。

綜合上述規定，現舉例說明如下：

例如，一名30歲外地僱員，未接種新冠疫苗，由廣東省深圳市乘船來澳，須持有採樣日後24小時內核酸檢測陰性證明，入境澳門特別行政區後須即時接受1次免費的核酸檢測，並在其後的2天內再自費接受至少1次核酸檢測。

例如，一名30歲外地僱員，未接種新冠疫苗，由北京乘搭飛機來澳，須持有採樣日或之後7天內新型冠狀病毒核酸檢測陰性證明才可登機，入境澳門特別行政區後須即時接受1次免費的核酸檢測，並在其後的2天內再自費接受至少1次核酸檢測。