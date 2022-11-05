本地現高傳播性XBB變種株　專家指令疫苗功效打折扣

本港新冠肺炎疫情持續，本地再有3宗XBB變種病毒個案，包括一名29歲男子，居於油尖旺區，已接種一劑疫苗；一名64歲男子，居於油尖旺區，已接種三劑疫苗；及一名27歲女子，居於油尖旺區，沒有接種疫苗。

政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今早(5日)在電台節目表示，本港最近日均新增確診約4,000多宗個案，病毒即時繁殖率貼近1，反映疫情漸穩緩和，未有持續上升趨勢，相信社區有很高防重症屏障，死亡個案不多。正在本港舉行的國際七人欖球賽，許認為是好的試點，若接待2萬多旅客，無引起明顯反彈，其他活動亦可以再放寬。不過，為了防止感染其他病毒，認為市民這個冬季仍要繼續戴口罩。

問及陸續出現新變種病毒株個案，許樹昌認為，本港逾90%感染個案仍為Omicron BA.4或BA.5，最近XBB變種株雖然傳播性較高，令疫苗保護功效大打折扣。該變種在新加坡廣泛出現，不過疫情未有影響當地醫療系統。現時本地入境確診個案佔整體8%至9%，當中6成個案於抵港當日揪出，之後7天亦可找出其餘病例，加上配合新冠口服藥及疫苗通行證，有條件再放寬防疫措施。