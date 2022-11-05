傳內地防疫政策將轉變　中港或明年上半年通關

中國新冠疫情防控措施傳於短時間內出現重大變化。英媒周五（4日）報道，國家衞健委高級別專家組成員、中國疾病預防控制中心流行病學前首席科學家曾光在一個外資銀行舉行的內部會議上表示，中國政府在未來半年將採取很多新防疫政策，包括旅客入境隔離安排由目前10天減至7或8天。網傳會上答問摘要又提到，內地和香港可能早於明年上半年通關。

據報曾光在會上指出，現在情況在發生變化，中國動態清零也會發生重大變化，很快實質性變化就會發生。他提到，目前開放已初露端倪，不會等到明年春天，但會逐漸分步驟開放，「有些東西肯定要取消，例如城市動不動靜默」。另在外交方面，近日多名外國領袖訪問中國，一些國際運動賽事也將重啟，「以前經濟發展服務於疫情防控，現在反過來了」。

曾光又表示，中國的開放條件正不斷累積，比如新疫苗問世以及中國在抗病毒藥物的研究方面已有進展。被問到中國在明年舉行的全國人大會議閉幕後會否採取開放政策時，曾光回答稱在未來5到6個月，中國將採取許多新政策，但未詳細說明他的依據何在。其後社交媒體出現未經證實的傳言，指中國計劃在明年3月放寬防疫管制措施，引發市場波動。