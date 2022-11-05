4社區接種中心　下周三可接種幼兒版復必泰　須網上提前預約

港府今日(5日)公布，由11月9日起，4間兒童社區疫苗接種中心將為6個月至4歲的幼童提供接種復必泰疫苗幼兒配方服務。家長或監護人可由明日(6日)上午9時開始為幼童進行預約。因應復必泰疫苗幼兒和兒童配方仍需要特別的稀釋程序，12歲以下幼兒和兒童必須在4間兒童社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗，中心不設「即日籌」，家長須提前網上預約。

接種疫苗人士須帶同身份證明文件正本。若兒童身份證明文件中沒有任何照片，例如出生證明書，已入學的兒童在接種疫苗時請出示帶有學生照片的學校證明文件，例如學校手冊。除同意書外，3至11歲兒童必須由一名成年親屬、家庭傭工或學校老師陪同接種疫苗；3歲以下幼童則須由家長/監護人親自陪同前往接種疫苗。

年齡6個月至4歲兒童接種第一劑與第二劑復必泰疫苗應相隔8個星期，在知情同意下並考慮個人風險後，有個人需要人士的接種間距可以縮短至最少3星期，而第2劑與第3劑應相隔3個月。另外，政府亦會繼續為學校提供特別預約接種和接送服務。學校可向所屬教育局分區辦事處查詢詳情。