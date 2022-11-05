警破東區兩宗「猜猜我是誰」騙案　共拘3男子

本月1日早上11時，一名85歲男子接獲電話聲稱其兒子被捕，並向他索要5萬港元保釋金。一名男子其後登上事主位於北角寓所收款，事主其後向家人求證，得悉被騙於是報警。未料騙徒食髓知味，於事發翌日早上企圖再次騙取老翁款項，警方東區警區警員隨即部署埋伏，並於當日中午時分在北角區內，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕一名姓黃(20歲)無業男，據悉他有黑幫背景。

及至本月3日下午約3時，另一名71歲男子亦接獲類似來電，惟他並無子嗣，頓即識破騙案。事主於是以不同藉口拖延騙徒，同時報案求助。警方安排探員埋伏，在翌日中午，騙徒抵達炮台山一快餐店向事主收款時，當場拘捕兩名姓梁(35歲)及姓杜(17歲)男子，他們分別報稱無業及任職侍應，其中一人據悉亦有黑幫背景。他們已被落案控以一項「欺騙」罪，案件將於下周一提堂。

警方在3名被捕男子身上一共搜出6部電話，經初步調查相信他們屬於不同詐騙集團，而其中一人在10月20日亦曾因同類案件被捕。警方形容同類騙案已成為部分三合會團夥收入來源，將追查被捕男子背景及其組織，不排除有更多人被捕。呼籲市民尤其長者，在接到類似電話時，應先與親友聯絡並查證消息，如懷疑受騙應立即報警。