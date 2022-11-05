「0+0」實施無期　旅業閉翳　楊潤雄承認幫助有限

本港防疫政策嚴苛，市民外遊或海外旅客訪港步步為營下，接連有旅行社倒閉，清盤收場，「0+3」入境措施實施逾一個月，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日(5日)在電視節目表示，實施「0+3」入境措施後訪港人數上升，但不足以振興旅遊業復甦，會考慮不同方法協助業界。

楊潤雄稱，入境限制放寬後，整體社會氣氛好轉，大型活動亦相繼舉辦，訪港旅客有上升，惟比起以往仍「差很遠」，明白對旅遊業幫助有限，但暫仍未見到實施「0+0」的日子。他承認現行防疫措施的要求下，對入境旅客是有些要求，因此令人卻步，他相信未來有關政策會放鬆，而當局再給予更多彈性或方法，令旅遊業界在這段時間維持有限度運作，當進一步放寬關口防疫抗疫措施時，遊客數目就會上升。

至於由旅遊業界提出以「團進團出」方式接待旅行團，楊潤雄重申政府正詳細考慮。他解釋，用旅行社模式，因為旅行社有導遊領團，當中是否有些地方可以容許旅客去？當局正詳細考慮，需視乎實際情況，以及再與業界商討才決定是否成事。