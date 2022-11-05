安老院舍可倣效旅界「團進團出」　林正財：院友外出益身心

新冠疫情以來，安老院舍出現多次爆發或需送檢疫中心，令長者身心疲勞，行政會議成員林正財今日(5日)出席活動後表示，已建議社署放寬院舍探訪及外出安排，他引述社署表示會考慮建議。現時旅遊業界正建議「團進團出」方法接待旅客，林認為，安老院舍可倣效做法，在閉環安排下，讓院友外出活動，接觸大自然，有助身心健康，感染風險亦低。

對於醫務衞生局局長盧寵茂早前表示，研究要求醫護人員做夠一定年期才能離開公營系統，以應付醫護人手緊張，林表示，以往討論醫生人手時有提及這項建議，認為值得探討，亦相信盧寵茂會與相關專業團體討論。他說，有別於以往，現時很多40歲以下的公立醫院醫生都已轉做私家醫生，對公營醫療系統確實打擊很大，因此要檢視服務時間需否長些。至於是否限制了自由，他認為，在知情的情況下，培訓配套亦做得好，相信沒有問題。

另外，《施政報告》建議實施先導計劃，將現時每年2000港元的醫療券增至2500港元，對於有長者反映，期望可加至3000港元，林正財表示，《施政報告》公布的健康藍圖十分可取，醫療券實際亦有預防作用，包括做篩查和檢驗身體，如果用1000港元做好預防，當局再給予500港元作為鼓勵，可以相得益彰，如果效果好，相信政府樂意再給予資源。