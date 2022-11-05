土地共享先導計劃　5年僅3申請獲批　議員：本港非無地起樓

發展局日前公布，土地共享先導計劃再有3宗申請獲原則性同意，相關申請分別在元朗及大埔區，擬提供共約21,600房屋單位。議員黃元山今日(5日)在電台節目表示，現時公屋落成量遠遠不達標，而有關計劃公布至今已5年，才有3宗申請獲批，數量少，同時反映香港並非無地起樓，冀計劃能加速，令更多計劃獲批。

黃指在相關計劃下引入私人力量能加快建屋，政府從中協調，協助興建基建設施，對社會是好事，是「三贏」方案。黃表示，之前曾進行研究，發現香港郊野地帶以外、臨近馬路的平地少，若能夠大規模整合完整土地會更理想，期望政府做好北部都會區一帶用地的規劃。他認為，未有需要調整公私營房屋比例。

而出席同一節目的公屋聯會總幹事招國偉表示，自數年前推出土地共享先導計劃，如今終公布有項目獲批，他認為，若當局要動用「尚方寶劍」收地建屋，只能供應公屋，惟經土地共享先導計劃，既可興建資助房屋，亦可興建私樓，有多種不同類型的房屋供應。招續稱，未來5年的房屋供應約為12.8萬個，屬「頭輕尾重」。